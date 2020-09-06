Сиэтл, США, , 04:28 — REGNUM Запрет на импорт семян установила американская компания Amazon. Об этом 5 сентября сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на письмо фирмы.

Утверждается, что решение было принято компанией в связи с получением жителями США загадочных посылок с семенами различных растений. Предполагается, что посылки и бандероли были отправлены из Китая, при этом ни один из получателей не заказывал семена.

Запрет на импорт семян вступил в силу с 3 сентября. Компания Amazon разослала уведомления о принятом решении своим иностранным партнёрам и потребовала от всех продавцов удалить объявления о продаже семян на своей интернет-площадке. Всем, нарушившим данное требование, грозит удаление аккаунта. Продавать семена разрешено лишь гражданам, находящимся на территории США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подозрительных посылках с семенами, которые получили несколько сотен граждан США в более чем 20 штатах. Специалисты установили, что американцам прислали семена различных трав и сельхозкультур. В свою очередь власти Китая заявили о своей непричастности к возможной отправке посылок с семенами с территории КНР.

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