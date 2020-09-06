Исламабад, , 03:59 — REGNUM Слон по имени Кааван будет выпущен в естественную среду обитания по решению суда в Пакистане. Об этом 5 сентября сообщает газета The Times of India.

Слон Кааван томился в зоопарке Маргазар в Исламабаде более 35 лет, при этом условия содержания животного были признаны неприемлемыми. Вольер был слишком мал для слона, сотрудники зоопарка не следили за животным. Слону было сделано полное медицинское обследование, специалисты нашли у животного признаки недоедания, кожа на его ногах потрескалась из-за неподходящего покрытия на полу вольера.

Судьбой Каавана зоозащитники заинтересовались ещё в 2015 году, когда одна из туристок увидела в зоопарке животное, закованное в цепи и создала петицию за освобождение слона из неволи. С требованием освободить животное выступали общественники и знаменитости в разных странах мира. В частности, к судьбе Каавана оказалась неравнодушна певица Шер, которая на своей странице в Twitter потребовала вернуть животное в привычную ему среду обитания.

Верховный суд Пакистана постановил закрыть зоопарк Маргазар и вернуть слона в дикую природу. В настоящее время Кааван проходит курс лечения, после чего его выпустят на волю в заповеднике, который находится на территории Камбоджи.

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