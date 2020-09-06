Тегусигальпа, , 03:50 — REGNUM Более 12 тысяч жителей Гондураса выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Сообщается, что с начала пандемии в Гондурасе подтвердили более 63 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. С болезнью не справились и скончались около 2 тысяч пациентов в стране.

В настоящее время Гондурас находится на первой фазе отмены карантинных ограничений, уже ряд регионов страны готовы перейти ко второму этапу. Власти Гондураса отмечают, что раннее выявление случаев заражения коронавирусом нового типа дало свои плоды и помогло снизить темп распространения инфекции.