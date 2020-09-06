Кито, , 03:31 — REGNUM В Эквадоре за прошедшие сутки выявили 870 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 118 045. Также за 5 сентября в Эквадоре умерли еще 50 пациентов от болезней, вызванных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране скончались 6724 человека с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что властям удалось сохранить более 56 рабочих мест в стране во время пандемии COVID-19. По его словам, власти также поспособствовали и созданию 104 тысяч новых рабочих мест.

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