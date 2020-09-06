Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Преподавателя университета Джорджа Вашингтона в США, доцента истории Джессику Круг коллеги призвали уволиться после её заявления, что она всю жизнь притворялась чернокожей, будучи при этом белой. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба университета.

Заявление Круг вызвало шок среди её коллег. Руководство университета отстранило её от работы, а члены исторического факультета вуза призвали преподавателя уйти с занимаемой должности доцента истории. Кроме того, на факультете истории указали, что Круг не оправдала доверия своих коллег, а также бывших и настоящих студентов, поскольку установление истины о прошлом является важнейшим аспектом исторической науки.

Джессика Круг является специалистом по истории афроамериканцев. В разное время она, по её словам, заявляла, что имеет отношение к выходцам с севера Африки и к жителям Бронкса с чернокожими предками из стран Карибского моря. Сделав признание во лжи, Круг пояснила, что выдавала себя за негритянку из-за психологических травм, полученных в детстве. При этом преподаватель назвала своё поведение неэтичным, аморальным и «колониальным».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила о сборе жюри присяжных в связи с судебным разбирательством по делу о гибели чернокожего мужчины Дэниела Пруда в ходе задержания в городе Рочестер.

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