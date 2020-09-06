Москва, , 01:35 — REGNUM Существенное похолодание на десять и более градусов ожидается, согласно прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе в Москве. Об этом 5 сентября сообщает Гидрометцентр России.

Выходные дни и понедельник, 7 сентября, в Москве будут солнечными и тёплыми, температура воздуха составит +23… +25 градусов днём и +12… +16 градусов ночью. Но уже 7 сентября в Московской области местами пройдут небольшие дожди, а 8 сентября дожди ожидаются и в Москве. Температура воздуха понизится на 6−7 градусов и составит днём +17… +19 градусов.

Далее температура воздуха будет понижаться с каждым днём и уже к концу недели, 11 сентября, составит днём +13… +18 градусов. Это на десять градусов меньше, чем в конце предыдущей недели. Начиная с ночи 8 сентября температура воздуха будет составлять +8… +14 градусов при этом до конца недели ежедневно в Москве будут наблюдаться небольшие дожди.

При этом синоптики отмечают, что в последние годы в центральной части России наблюдается сокращение холодного времени года и увеличение числа тёплых, солнечных дней в сентябре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале похолодания в Москве.

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