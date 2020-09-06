Иерусалим, , 01:28 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране превысило тысячу и достигло 1007 человек. Также за 5 сентября в Израиле выявили 2349 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии на израильской территории подтвердили 128 768 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

При это уже смогли выздороветь 101 478 человек. В настоящее время 877 пациентов находятся в медицинских учреждениях и получают лечение. Из них 439 — в тяжелом состоянии.