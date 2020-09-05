Тегеран, , 23:09 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий скончался 110 пациентов. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщила 5 сентября представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире государственного телевидения.

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По ее словам, общее число жертв от COVID-19 в Иране достигло 22 154, а количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране превысило 384 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, 5 сентября министерство здравоохранения Британии сообщило, что в стране за прошедшие сутки выявили 1813 новых случаев заражения коронавирусом.

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