Москва, , 22:44 — REGNUM Мультимедийная выставка «Память поколений», посвященная Победе в Великой Отечественной войне, стартовала на территории России. Об этом 5 сентября сообщает «Национальная служба новостей».

Данный проект представляет собой две сотни художественных работ, рассказывающих о событиях Великой Отечественной войны. В связи с тем, что произведения живописи технически сложно транспортировать по территории страны, было принято решение исполнить выставку в цифровом формате.

«Провести эту выставку по всей стране не представлялось возможным ни в каком виде», — заявил помощник президента России Владимир Мединский.

На данный момент доступ к проекту есть у 20 регионов России. Своей очереди ждут еще три субъекта Российской Федерации.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон отметил, что выборка работ осуществлялась исходя из искренности произведений. Необходимо было найти полотна, написанные «по-настоящему кровью и сердцем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября военнослужащие и сотрудники Северо-Кавказского округа Росгвардии приняли участие в проведении «Диктанта Победы». Отличительной особенностью для военных стало то, что диктант происходил на склоне горы Эльбрус у памятника «Героям обороны Приэльбрусья».