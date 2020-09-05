Москва, , 21:57 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что чувствует себя нормально после прививки антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Об этом он сообщил 5 сентября в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам Сергея Шойгу, он чувствует себя нормально, никаких побочных эффектов вакцинации нет.

«Чувствую себя вполне нормально. У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», — сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что он прошел вакцинацию для того, чтобы личным примером доказать её безопасность и «развеять последние сомнения».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министру обороны РФ сделали прививку отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V».

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