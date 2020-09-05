Судак, Крым, , 21:28 — REGNUM Участники фестиваля «Таврида — АРТ», который завершается сегодня в Крыму, передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Фестиваль «Таврида — АРТ» проходит в городе Судаке Республики Крым на территории арт-кластера — платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.

Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате.

Фестиваль «Таврида — АРТ» завершается в субботу, 5 сентября, а 6 сентября стартует суперфинал «Лидеров России» — в этом году он пройдет в Мастерской управления «Сенеж» и объединит 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будет названа вечером 7 сентября.

«Ребята, у вас завтра серьезное испытание — финал конкурса «Лидеры России». А сегодня есть хорошая возможность посидеть вместе у костра, ведь люди, которые рядом с вами, это не конкуренты, а настоящие друзья. Сейчас вы конкурируете за 100 мест победителей, но, поверьте, пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения», — обратился к суперфиналистам первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко во время прямого включения. — Мы вам желаем удачи завтра! А сегодня хотим поделиться с вами крымским теплом и атмосферой, которая царит здесь на фестивале «Таврида».

Приветственные слова финалистам «Лидеров России» передал участник фестиваля «Таврида — АРТ» Влад Королев: «Лидеры России, мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны! И пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас «живой» подарок! Прямо сейчас у вас в Сенеже резиденты Арт-кластера «Таврида»!

Для «Лидеров России» выступил творческий коллектив Yunash Bross с несколькими музыкальными номерами.