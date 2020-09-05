Судак, Крым, 5 сентября 2020, 21:28 — REGNUM Участники фестиваля «Таврида — АРТ», который завершается сегодня в Крыму, передали творческую эстафету суперфиналистам конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Фестиваль «Таврида — АРТ» проходит в городе Судаке Республики Крым на территории арт-кластера — платформы, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства.
Более 100 кастингов по разным направлениям прошли как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате.
Фестиваль «Таврида — АРТ» завершается в субботу, 5 сентября, а 6 сентября стартует суперфинал «Лидеров России» — в этом году он пройдет в Мастерской управления «Сенеж» и объединит 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей, которые смогут получить себе в наставники ведущих управленцев страны, будет названа вечером 7 сентября.
Приветственные слова финалистам «Лидеров России» передал участник фестиваля «Таврида — АРТ» Влад Королев: «Лидеры России, мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны! И пусть сейчас наша встреча проходит в режиме онлайн, мы приготовили для вас «живой» подарок! Прямо сейчас у вас в Сенеже резиденты Арт-кластера «Таврида»!
Для «Лидеров России» выступил творческий коллектив Yunash Bross с несколькими музыкальными номерами.