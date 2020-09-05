Москва, , 20:53 — REGNUM Суд назначит актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в смертельном ДТП, от шести до восьми лет колонии общего режима, считает адвокат артиста Эльман Пашаев.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — сказал Пашаев, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Москва 24» о прогнозе адвоката на приговор актеру.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня в центре Москвы актёр Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный автомобиль. В результате водитель автомобиля скончался.

Сторона обвинения попросила для Ефремова 11 лет лишения свободы по делу о дорожной аварии, в которой погиб человек. Актёр признал на суде свою вину.

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