Браззавиль, , 20:44 — REGNUM Транспортный самолет МЧС России с гуманитарным грузом средств индивидуальной защиты от коронавируса прибыл в Республику Конго (РК), сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этой африканской стране.

«В аэропорту столицы страны Браззавиля состоялась торжественная церемония передачи партий индивидуальной защиты от нового коронавируса», — цитирует агентство слова российского дипломата.

Груз встречали члены правительства Республики Конго: глава МИД, министр обороны, а также министр здравоохранения и народонаселения.

Уточняется, что в столице РК Браззавиле российский экипаж отдохнет, и утром 6 сентября самолёт вылетит в столицу Зимбабве. Затем самолет МЧС вернется в Россию. Гуманитарная помощь общим весом 25 тонн этим африканским странам предоставлена по распоряжению правительства России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Британии за сутки выявили более 1,8 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2