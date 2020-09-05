Москва, , 20:29 — REGNUM Врач-онколог Михаил Мяснянкин рассказал в интервью «Пятому каналу» о первых признаках возможного развития рака кожи, которые связаны со структурными изменениями родинок.

В первую очередь Мяснянкин посоветовал следить за размерами образований и обращаться к медикам, если родинка стала более пяти миллиметров. Также необходимо обращать внимание на окрас родинки.

«Если родинка была светло-коричневой, а со временем она начинает чернеть, то это обязательный повод для обращения к специалисту», — сказал он.

Онколог подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя стараться самостоятельно удалить образование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев сообщил, что злокачественные опухоли у молодых людей развиваются быстрее, чем у пожилых.

Онколог пояснил, что в молодом организме гораздо быстрее происходят обменные процессы, это влияет и на скорость развития рака. Кроме того, гормоночувствительные опухоли гораздо быстрее развиваются на фоне высокого гормонального статуса.

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