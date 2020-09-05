Москва, , 20:10 — REGNUM Скончалась российская телеведущая и журналистка Александра Ливанская, об этом на своей странице в Facebook сообщил её сын Артемий Симонян.

«Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли… Спи спокойно, мамочка», — написал Симонян.

Он добавил, что отпевание и похороны журналистки состоятся 9 сентября.

Напомним, Александра Ливанская родилась в Москве 23 февраля 1956 года, работала в Московской редакции Гостелерадио СССР, а также корреспондентом программы «Время».

С января 1998 года Ливанская была ведущей программы «Здравствуй, мама!» на телеканале «ТВ Центр».

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