Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Челябинской области урожай зерна 2020 года будет существенно меньше, чем в 2019 году. Это следует из сообщения пресс-службы губернатора.

Год назад аграрии собрали более 1,8 млн тон зерна. А теперь власти ожидают цифры в районе 1,1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, урожайность сильно подорвала засуха, поразившая 19 из 22 сельскохозяйственных территорий региона. В целом недобор урожая из ярового сева составит 20%.

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