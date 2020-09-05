Токио, , 19:48 — REGNUM В Японии за сутки зарегистрировали 599 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 сентября газета Yomiuri. Зараженные выявлены в 33 из 47 префектур Японии.

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От COVID-19 в стране скончались девять человек. Трое из них в префектуре Сайтама, двое — в префектуре Осака.

В Токио короновирусом заразился 181 человек, на 45 больше, чем в предыдущий день. Сократился процент зараженных в возрасте от 20 до 30 лет. Если обычно он составляет более 50% от общего числа инфицированных, 5 сентября он составил менее 40%.

Новый рекорд установлен в префектуре Миэ — 25 случаев заражения. Миэ находится на востоке Японии, на острове Хонсю.