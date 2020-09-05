Салехард, , 18:57 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО ещё 46 граждан оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Общее число заразившихся достигло 13 640. За сутки 12 пациентов были выписаны по выздоровлению, а с начала пандемии — 13 054.

313 человек госпитализированы. У них диагностированы COVID-19 и внебольничные пневмонии, У десяти состояние тяжёлое, а семеро находятся на ИВЛ.