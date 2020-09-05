Симферополь, , 18:41 — REGNUM Парад стилизованных маломерных судов прошел 5 сентября на фестивале «Таврида — АРТ» в крымской бухте Капсель.

«На параде прошли пиратские корабли, галеры под эпоху 18 века и парусные лодки в иллюминации», — сообщили организаторы.

Суда, которые были стилизованы под корабли различных эпох, провели яркое представление для посетителей фестиваля «Таврида-Арт». Организаторы мероприятия поставили перед собой цель повысить популярность судоходства для жителей Крыма.

Более того, чтобы подстегнуть интерес к кораблям на фестивале, разыгрывали 1 млн рублей. Но потратить его можно было только на ремонт и оснащение своего собственного судна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Южно-Сахалинсе прошел парад в честь 75-летия победы Красной армии над Японией. Кроме того, состоялось возложение цветов к вечному огню, который располагается на мемориале советским войнам.