Братислава, , 17:07 — REGNUM В Словакии за последние сутки зарегистрировано рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 сентября минздрав страны.

По информации ведомства, выявлено 226 новых заражений, из которых 122 мужчины и 104 женщины.

Больны COVID-19 на сегодняшний день 1692 человека, из них 95 госпитализировано, в том числе 15 в тяжелом состоянии.

Напомним, власти стран Европы постоянно делают заявления о высокой вероятности второй волны пандемии.

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