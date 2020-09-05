Копенгаген, , 16:20 — REGNUM В Дании количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 17 736, сообщает 5 сентября ТАСС со ссылкой на датский госинститут по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Из этого числа в стране с начала эпидемии умерли 627 человек с диагнозом COVID-19.

Выздоровевшими признаны 15 671 человек.

Напомним, власти европейских стран регулярно заявляют о подходе второй волны пандемии.

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