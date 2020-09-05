Токио, , 18:31 — REGNUM Правительство Японии создаст карту, показывающую степень загрязненности океана пластиком, сообщает информационное агентство Kyodo.

Карта будет отражать количество микропластика — частичек пластика менее 5 мм — в воде. Микропластик накапливается в организме рыб, что делает их токсичными для человека. Проблема усугубляется тем, что на разложение микропластика требуется сотни и тысячи лет.

На карте также будет показано место происхождения отходов. Это поможет странам принять меры по сокращению загрязнения океана пластиком.

Проект правительства Японии является частью соглашения, достигнутого в прошлом году на саммите G20 в Осаке. Тогда страны договорились о сокращении загрязнения океана пластиковым мусором к 2050 году.

Япония будет запрашивать необходимые данные у других государств. Об этом будет официально объявлено на онлайн-встрече G20 7 сентября.