Париж, , 16:10 — REGNUM Французский актёр и российский гражданин Жерар Депардье принял православие. Об этом сообщает издание VALERUS.

Жерар Депардье Georges Biard

Торжественное событие состоялось 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа. Депардье заявил, что ему очень нравится православное богослужение и он много общался с православным духовенством.

Своим духовным наставником Депардье назвал митрополита Псковского и Порховского Тихона.

После своего крещения Депардье сразу же стал крестным отцом маленькой девочки, которую крестили в тот же день.

Напомним, что Депардье стал гражданином России в 2013 году — указ об этом подписал президент России Владимир Путин.