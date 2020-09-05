Париж, , 16:03 — REGNUM Известная под сценическим именем бельгийская исполнительница Анни Корди (настоящее имя — Леони Кореман), которая в последние годы жила на юго-востоке Франции, скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на ее семью.

По данным племянниц женщины, трагедия произошла в пятницу, 4 сентября, в коммуне Валлорис, близ Канн.

«92-летняя исполнительница … скончалась в своем доме в Валлорисе», — отмечают журналисты телеканала.

По последним данным, певица скончалась от остановки сердца.

Отметим, что Анни Корди за свою карьеру записала более 700 песен и снялась более чем в 50 картинах.

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