Париж, 5 сентября 2020, 16:03 — REGNUM Известная под сценическим именем бельгийская исполнительница Анни Корди (настоящее имя — Леони Кореман), которая в последние годы жила на юго-востоке Франции, скончалась на 93-м году жизни. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на ее семью.
По данным племянниц женщины, трагедия произошла в пятницу, 4 сентября, в коммуне Валлорис, близ Канн.
«92-летняя исполнительница … скончалась в своем доме в Валлорисе», — отмечают журналисты телеканала.
По последним данным, певица скончалась от остановки сердца.
Отметим, что Анни Корди за свою карьеру записала более 700 песен и снялась более чем в 50 картинах.
Читайте также: Ушел из жизни народный артист СССР Владимир Андреев