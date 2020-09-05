Тверь, , 16:03 — REGNUM В Тверской области 5 сентября выявлено 24 новых положительных теста на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтверждено 5524 положительных теста.

После выздоровления был выписан 4271 человек, в том числе двое — за последние сутки. Скончались 205 пациентов. Три летальных случая подтверждены за последние сутки.

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