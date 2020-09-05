Москва, , 16:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва возвращается к своему привычному ритму жизни после отмены большинства ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом глава государства сказал сегодня, 5 сентября, выступая в концертном зале «Зарядье» по случаю Дня города Москвы.

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«Сейчас она, после испытаний эпидемии, уверенно возвращает свой привычный — для Москвы привычный, для многих регионов необычный — мощный ритм жизни и ритм развития», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что все предприятия города восстановили работу, а строительство метрополитена в период пандемии не останавливалось ни на минуту.

Также Путин высказался и о программе реновации в Москве, которая вызывает много вопросов.

«Всё более масштабно разворачивается программа реновации, к которой, я знаю, по-разному люди относились, с некоторым недоверием иногда, но работа идёт, и, я уверен, подавляющее большинство тех, кто принимает в этом участие, довольны результатом. Новосёлы въезжают в современные квартиры», — сказал президент России.