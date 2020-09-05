Смоленск, , 15:56 — REGNUM В Смоленской области 5 сентября выявлено 17 новых положительных тестов на коронавирус, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлены 6239 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 5438 человек, в том числе 29 — за последние сутки.

Скончался 131 пациент. Один летальный случай был подтверждён за последние сутки.