Владимир, , 15:46 — REGNUM Во Владимирской области 5 сентября подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 6464 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 5568 пациентов, в том числе 16 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 197 человек. Одна смерть подтверждена за последние сутки.