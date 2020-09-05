Астрахань, , 15:43 — REGNUM В Астраханской области 5 сентября подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5935 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 628 человек.

Выздоровели 5630 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 77 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 3092 человека, 16 тыс. 111 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 1,15.

За сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 79 человек.