Липецк, , 15:39 — REGNUM В Липецкой области 5 сентября подтвержден 32 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5257 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4721 человек был выписан после курса лечения, в том числе 24 — за последние сутки. 30 человек скончались. Одна смерть пациента с COVID-19 подтверждена за последние сутки.