Баку, , 15:27 — REGNUM Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана принял решение о смягчении карантинного режима, сообщает 4 сентября Sputnik.

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Так, согласно принятому решению с 00:00 8 сентября кафе и ресторанам будет разрешено обслуживать клиентов внутри помещений. Данное решение также распространяется на Баку, Сумгаит и Апшеронский район. Заведения общественного питания смогут работать до полуночи.

Будут также сняты ограничения на въезд и выезд в районы Азербайджана. В частности будут разрешены поездки в регионы из Баку, Смугаита и Апшеронского района. Передвижение разрешено на личном автомобиле или такси. Регулярные пассажирские перевозки между городами и районами пока остаются под запретом.

Также с 8 сентября в Азербайджане разрешат собираться в общественных местах группами численностью до десяти человек.

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Напомним, в Азербайджане до 30 сентября действует особый карантинный режим. Однако в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе действует специальный ужесточенный карантинный режим.