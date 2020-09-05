Токио, , 18:33 — REGNUM Правительство Японии разрабатывает закон об инфекционных заболеваниях, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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Новый закон позволит проводить лечение пациентов с инфекционными заболеваниями на дому или в гостиницах, вместо госпитализации. Это позволит снизить нагрузку на медицинский персонал во время пандемии коронавируса.

В настоящее время в Японии зарегистрировано 70 979 заражённых коронавирусом. Число погибших составляет 1365 человек.