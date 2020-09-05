Калуга, , 14:17 — REGNUM Сегодня, 5 сентября в центре Калуги запущён таймер часов обратного отсчёта всероссийского проекта «Калуга — Новогодняя столица России», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В церемонии приняли участие врио губернатора области Владислав Шапша, заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, горожане. Проект «Калуга — Новогодняя столица России» будет осуществлён с 12 декабря 2020 года по 9 января 2021 года. Разработкой и изготовлением механизма часов обратного отчёта занимались специалисты Калужского электромеханического завода и рекламного агентства «Айкидо».

Новогодний проект официально стартовал семь лет назад по инициативе министерства культуры РФ. За это время почётный символ «Хрустальная снежинка» побывал в Казани, Вологде, Владимире, Сортавала, Тамбове, Ханты-Мансийске, Туле и Рязани. Проект направлен на популяризацию въездного и внутреннего туризма. Город, который получает статус новогодней столицы страны, выбирается на конкурсной основе. 7 января 2021 года новогоднюю эстафету Калуга торжественно передаст Нижнему Новгороду.

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