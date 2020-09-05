Киев, 5 сентября 2020, 15:27 — REGNUM 50 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки выявили в вооруженных силах Украины, сообщили 5 сентября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.
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Восемнадцать инфицированных (шестнадцать военнослужащих и двое работников ВСУ) находятся в учреждениях здравоохранения, 32 зараженных (26 военнослужащих и шесть работников ВСУ) лечатся в домашних условиях под контролем медицинской службы.
На текущий момент в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 618 человек. За весь период эпидемии выздоровели 1286 человек, умерли шесть человек.
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Напомним, за минувшие сутки на Украине выявили 2836 инфицированных коронавирусом.