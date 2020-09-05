Екатеринбург, , 14:08 — REGNUM В Свердловской области за 4 сентября подтверждено ещё 119 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

В Екатеринбурге выявлено 54 заразившихся. Также они обнаружены в Алапаевске, Асбесте, Верхней Салде, Новоуральске, Верхней Пышме, Первоуральске, Каменске-Уральском, Кушве, Ирбите, Серове и ряде других территорий.

С начала пандемии коронавируса на Среднем Урале выявлено уже 25 910 случаев заражения. Состояние 89 госпитализированных с COVID-19 медики оценивают как тяжёлое,