Ереван, , 15:27 — REGNUM Расписание чартерных рейсов «Москва-Ереван», запланированных на 12, 13 и 14 сентября 2020 года был опубликован 4 сентября пресс-службой посольства Армении в России.

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Так на 12 сентября запланирован рейс «Москва-Ереван» с вылетом из аэропорта Домодедово в 17:00. Рейс выполнит компания «Red Wings. Следующий рейс «Москва — Ереван» запланирован на 13 сентября с вылетом из аэропорта Домодедово в 15:30. Еще один рейс «Москва — Ереван» с вылетом из Домодедово в 11:00 запланирован на 14 сентября. Последние два рейса выполнит компания «Норд Стар».

Билеты на указанные рейсы можно приобрести в кассе аэропорта Домодедово № 85 или в московском офисе авиакомпании.

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Напомним, в Армении за весь период пандемии выявили 44 649 случаев инфицирования коронавирусом.