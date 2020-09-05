Уфа, , 14:29 — REGNUM Мост времен Екатерины II отремонтирован в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба республиканского отделения русского географического общества.

По сообщению пресс-службы общества, мост, который является уникальным памятником истории, расположен в Бижбулякском районе около села Седякбаш. Ему уже более 200 лет.

Такие мосты возводились в том числе на Оренбургском тракте во времена правления Екатерины II и позднее для улучшения качеств дорожной сети империи и регулярного почтового сообщения. В народе такие мосты прозвали «екатерининскими».

Отмечается, что мост был восстановлен в августе текущего года благодаря волонтёрам молодёжного центра «Вектор» и чиновникам районной администрации.

По словам председателя Бижбулякского местного отделения русского географического общества в Башкирии Ильмиры Фаридоновой, ранее кладка моста была без раствора, из-за чего шел медленный процесс разрушения — камни моста стали выпадать. Волонтеры укрепили мост бетонным раствором и вставили недостающие камни. Кроме этого была выполнена стяжка конструкции.

Сообщается, что территория объекта также была облагорожена: скошена трава и убран мусор. Помимо этого, волонтеры установили шлагбаум.

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