Москва, , 13:23 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил москвичей с Днём города. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Глава государства посетил праздничное мероприятие в концертном зале «Зарядье», посвящённое празднованию 873-й годовщины основания Москвы.

Обратившись к собравшимся, Путин отметил, что в этом году из-за пандемии коронавируса День города в Москве отмечается не столь масштабно, как в былые годы.

«В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием, и вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать», — сказал Владимир Путин.

Однако это нисколько не умаляет огромное значение этого праздника для Москвы и России в целом.

«Ведь многовековая история страны нашей, сама российская государственность неразрывно связаны с Москвой. И мы, граждане России, остро чувствуем это единство, ценим и любим нашу родную столицу», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Москва — это один из крупнейших мегаполисов мира, который поражает своей величавостью и тёплой красотой.

«Он притягателен как современный, динамичный город, наполненный энергетикой новых идей и интересных, прорывных решений. Они воплощаются в конкретные дела и достижения и — я хочу это подчеркнуть — с каждым годом преображают Москву», — подчеркнул президент России.