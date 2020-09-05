Самара, , 14:19 — REGNUM Понижение температуры до двух градусов мороза ожидается в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

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По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 6 августа местами по области столбик термометра может опуститься до минус двух градусов ниже ноля. Осадков не ожидается. При этом температура днем может прогреться до 25 градусов тепла.

Между тем, отмечается, что в ближайшие трое суток холодный ветер сменит направление. Это приведёт к повышению температуры воздуха сначала днём, а затем и в ночью.

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