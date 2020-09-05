Ереван, , 12:55 — REGNUM В Армении по состоянию на 5 сентября зарегистрировано 44 649 случаев заражения коронавирусом, сообщили в министерстве здравоохранения.

Суточный прирост числа инфицированных, по данным минздрава Армении, составил 188 новых случаев. 566 человек за сутки выздоровели, четверо инфицированных скончались.

Общее число выздоровевших от COVID-19 в Армении составило 39 823. За период эпидемии в Армении скончались 895 человек.

3656 инфицированных на данный момент получают лечение. За период эпидемии в Армении провели 215 810 тестов на SARS-CoV-2.