Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга начал работу пункт тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает свердловский оперштаб.

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Открыл его областной Центр гигиены и эпидемиологии. Сдать анализы можно на первом этаже в терминале «B» без выходных с 9:00 до 16:30 по местному времени.

Результаты будут готовы в течение 24 часов. Результаты исследования отправляют на e-mail. После возобновления международного авиасообщения тестировать начнут круглосуточно.