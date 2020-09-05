Ростов-на-Дону, , 12:10 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 сентября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пожилые люди — 83-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 83 до 96 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

Всего от COVID-19 в Ростовской области скончались 373 человека.