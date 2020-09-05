Ереван, , 12:56 — REGNUM В Армении режим чрезвычайного положения сменится карантином. Соответствующий законопроект на внеочередной сессии 4 сентября поддержал парламент страны, сообщает пресс-служба Национального Собрания Армении.

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Таким образом после 11 сентября режим чрезвычайного положения продлеваться не будет. Борьба с эпидемией коронавируса с 12 сентября будет осуществляться путем объявления карантина, который может быть установлен на срок до шести месяцев.

При эпидемиологической угрозе в масштабе всей республики решение о карантине будет принимать правительство, на территории отдельных регионов Армении — местные власти.

Ранее введенные штрафы за нарушение эпидемиологических требований в Армении при этом сохраняются.

Так, за выход на улицу без маски предусмотрен штраф в размере десять тысяч драмов (около полутора тысяч рублей). Такая же сумма штрафа будет налагаться за препятствование осмотра автомобиля сотрудниками правоохранительных органов.

За нарушение эпидемиологических требований во время проведения массовых мероприятий сумма штрафа колеблется от 50 до 200 тысяч драмов (от 7500 до 30 000 рублей). Такой же размер штрафа предусмотрен и за нарушение режима самоизоляции.

Максимальный размер штрафа будет наложен на предприятие за продолжение работы в случае, если на территории предприятия будет зафиксирована вспышка коронавируса. В случае первичного нарушения сумма штрафа составит от 100 до 300 тысяч драмов (или от 15 000 до 45 000 рублей). Повтор подобного нарушения повлечет штраф в размере от 150 до 500 тысяч драмов (или от 22 500 до 75 000 рублей).

Отметим, по состоянию на 5 сентября в Армении выявили 44 649 случаев инфицирования коронавирусом.