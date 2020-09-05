Самара, , 12:19 — REGNUM 105 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе зафиксировано 8993 факта заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 80% пациентов (7225 человек). На учете у врачей находятся 274 человека.

Сообщается, что в минувшие 24 часа один человека с COVID-19 скончался. 86-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А всего в регионе скончались 135 пациентов с COVID-19. При этом коэффициент летальности по области составил — 1,5 (в России — 1,74), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе составил 4,23 (в России — 12,16).

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