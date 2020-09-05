Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 144 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 5 сентября.

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Новые носители инфекции выявлены в 24 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольшее число случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ростове-на-Дону — 54, Новочеркасске — 20 и Каменске-Шахтинском — 11. Четверть жителей Дона, получивших положительный результат теста на SARS-CoV-2, — пожилые люди старше 66 лет, 6,3% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 17 тыс. 630 человек.