Москва, , 11:51 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем города. Праздник отмечается сегодня, 5 сентября.

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«Нашей прекрасной Москве исполнилось 873 года! От души поздравляю вас, дорогие москвичи, с праздником! Желаю крепкого здоровья, радости и счастья в семье!» — написал столичный градоначальник в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что как и в Новый год, в дни рождения принято подводить итоги ещё одного прожитого года. В этом смысле 2020 год запомнится надолго.

«Но все же не пандемией единой живет в этом году Москва. Даже в самые сложные месяцы в городе играли свадьбы и рождались дети. Горожане делали текущие дела и строили планы на завтра», — пишет Собянин.

Градоначальник напомнил, что правительство Москвы сконцентрировало основные силы на борьбе с пандемией. Но и останавливать развитие города полностью нельзя. Собянин надеется, что все плохое пройдет и забудется, а новая городская инфраструктура — станции метро, больницы, школы, спортивные центры и парки, открытые в 2020 году, — останутся на долгие годы.