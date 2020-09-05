Уфа, , 11:53 — REGNUM 31 человек, инфицированный коронавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республики выявили 7949 фактов заражения этой инфекцией. При этом 7105 человек справились с ней, в том числе 27 человек за минувшие 24 часа.

Отмечается, что на лечении в больницах находятся 66 пациентов, а 749 граждан лечатся на дому.

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