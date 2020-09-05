Москва, , 11:40 — REGNUM За сутки в Российской Федерации от COVID-19 смогли излечиться 5379 человек. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщают в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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«За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5379 человек», — сообщили в оперштабе.

Уточняется, что 1312 человек выздоровели в Москве, 234 в Воронежской области, 216 — в Волгоградской области.

Таким образом, за весь период пандемии в России справиться с заражением коронавирусом смогли 838 126 человек.

То есть в России к сегодняшнему дню остается 164 425 пациентов, у которых выявлен коронавирус.

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