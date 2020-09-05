Волгоград, , 15:31 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвящённые 431-летию Царицына — Сталинграда — Волгограда, проходят 5 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Из-за пандемии коронавируса традиционные фестивали, концерты и к театрализованные представления проходят в онлайн-формате.

Муниципальные библиотеки организовали литературные марафон, онлайн-прогулки и видеоуроки под девизом «Волгоград — город чудес». В День города запланировано открытие интерактивной выставки «Бронекатер БК31. Поиск» на площадке музея-панорамы «Сталинградская битва». Экспозиция разделена на несколько зон, её работа продлится до 1 апреля 2021 года.

Празднование продолжится 6 сентября. Для жителей областного центра подготовили онлайн-концерты городские учреждения культуры, которые также можно будет увидеть в эфире Муниципального телевидения Волгограда.

Накануне праздника для посетителей открыли новый Александровский сад.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде открыли для посещений сквер у нового собора