Ташкент, , 11:53 — REGNUM Высшие учебные заведения Узбекистана вернутся к очной форме обучения во втором семестре. Об этом 5 сентября со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства высшего и среднего специального образования Фархода Бабашева сообщает Sputnik.

«Восстановление традиционного формата обучения в вузах Узбекистана запланировано на январь-февраль следующего года, когда начинается второй семестр», — заявил Бабашев.

Читайте также: Минздрав: в Узбекистане выявили 94 новых случая инфицирования SARS-CoV-2

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Напомним, в Узбекистане за сутки выявили 94 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в республике было зарегистрировано 43 169 случаев инфицирования.

Читайте также: В Узбекистане на головы абитуриентов натянули целлофановую пленку

2 сентября в республике начались вступительные экзамены в высшие учебные заведения страны, которые будут проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и продлятся четырнадцать дней. Экзамены будут проводиться на открытых площадках стадионов и парков республики.